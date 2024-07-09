Курс гривны к евро установлен на уровне 44,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,77 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом официального курса американской валюты по отношению к гривне.

Относительно евро национальная валюта осталась стабильной. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривна осталась на предыдущем уровне. Этот показатель также является рекордным.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,74/40,77 грн/долл., евро - 44,06/44,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,01 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,91 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи - 44,41 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 июля, вырос на 5 копеек - до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,50 грн за евро.

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