Официальный курс гривни к доллару остается неизменным с июля 2022 года.

Официальный курс гривни к евро ослаб 3 февраля на 34 копейки до 40,17 грн, то есть в первые в истории пересек отметку в сорок гривень.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

При этом, согласно обнародованным данным, официальный курс гривни к доллару остается неизменным с июля 2022 года на уровне 36,57 грн/долл.

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Что происходит с евро:

С начала войны 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс гривни к евро на уровне 33,1707.

С 23 марта 2022 года НБУ начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.

С 21 июля НБУ девальвировал гривню на 25% до 36,5686 за доллар, следовательно подорожал и евро.

В 2022 году евро дешевел к доллару и в августе опустился ниже паритета. На курс евро влиял энергетический кризис, вызванный вторжением РФ в Украину.

Однако затем ситуация изменилась. В последнее время евро поднялся к доллару до уровня 1,10.

В Украине курс НБУ устанавливается на основании курса евро-доллар и не зависит от внутренней ситуации.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

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