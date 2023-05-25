В июне ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет почти тождественной майской.

В период с 29 мая по 4 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет предшествовать в новых "майских" пределах 37-38 грн/долл., 40-41 грн/евро.

Такой прогноз в комментарии УНИАН дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Иными словами - коренные изменения, как-то, например, резкие скачки или же падения доллара или евро, вряд ли возможны. Как и в течение последнего месяца, разница между официальным курсом и курсом в обменных пунктах сохранится постоянной - до 2,5%. То есть дальнейшее укрепление гривны также маловероятно", - прогнозирует Лесовой.

Видео дня

По его словам, ситуацию на валютном рынке в июне по понятным причинам прогнозировать достаточно трудно, особенно в непредсказуемых условиях войны. По большому счету, можно лишь говорить сугубо об экономических факторах, от которых в той или иной степени будет зависеть валютный рынок.

Эксперт отметил несколько главных экономических факторов, которые будут влиять на курс валют. Это, в частности, эффективные действия НБУ по балансу между спросом и предложением на международные резервы: осуществление валютных интервенций, "гасящих" растущий спрос, а также популяризация долгосрочных гривневых депозитов сроком до 1 года, ставки по которым в ближайшее время могут вырасти в среднем до 20-21% годовых.

Также среди факторов влияния Лесовой назвал экономическую деятельность внутри страны (активизацию деятельности как крупных предприятий, так и малого, среднего бизнеса) и экспортный потенциал за счет продолжения действия "зернового соглашения" и возможного расширения перечня экспортируемых товаров, сырья и тому подобное.

Кроме этого, на курс влияет системное поступление макрофинансовой помощи от стран-партнеров и финансовых институтов, что позволяет перекрывать огромные расходы государственного бюджета.

"Если учитывать только экономические факторы, то можем предположить, что ситуация на валютном рынке в июне будет почти тождественной майской: ежедневные колебания наличного курса доллара и евро не превысят 0,3-0,5 грн, разница между курсом покупки и продажи будет минимальной - до 0,3 грн, а валютный коридор допустимых изменений останется устойчивым: 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро. Таким образом ситуация на валютном рынке в июне будет достаточно стабильной, контролируемой и прогнозируемой", - резюмировал начальник департамента казначейства "Глобус Банка".

Ситуация на рынке валют сегодня

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 25 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн / долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 40,85 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: