Ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной, считает эксперт.

Курс доллара в Украине в ближайшие несколько недель ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 грн/долл.

Как прогнозирует руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и вряд ли будет чем-то особо отличаться от майской, передает 24 канал.

При этом эксперт не исключил того, что наличный курс может не только сравниться с официальным, но и упасть ниже его уровня. Хотя такую возможность эксперт оценивает, как минимальную. Кроме того, по мнению Паращия, если такая ситуация и возникнет, то продлится очень недолго.

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"На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар - например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно", - отметил он.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 24 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 24 мая ослабился на 5 копеек - до 37,60 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 40,85 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 41,32 грн. Курс евро подешевел на 5 копеек - 40,75 грн/евро.