В Украине подешевела валюта: сколько стоит доллар

Курс доллара в Украине снизился до 27,67 гривни, курс евро - до 32,79 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 7 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,79 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2767,93 (6 августа – 2770,28)

100 EUR – 3279,72 (6 августа – 3290,12)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,65/27,67 гривни/доллар, к евро – 32,75/32,78 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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