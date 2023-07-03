Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 3 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,10 грн/евро.

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В Dragon Capital улучшили прогноз по колебаниям курса гривны

Как сообщал УНИАН, в обновленном прогнозе Dragon Capital улучшил прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/долл, по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл.

При этом прогноз роста ВВП в 2023 году сохранен на уровне +3,0% г/г (прогноз был улучшен в апреле 2023 с -0,5% г/г).

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