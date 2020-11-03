Курс доллара вырос до 28,58 гривни, а курс евро - до 33,29 гривни.

Национальный банк Украины на сегодня, 3 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,58 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 33,29 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 3 ноября, ослаб на 11 копеек – до 28,75 гривни/доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта ослабла на 5 копеек – до 33,50 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,51 гривни за доллар, евро – 33,10 гривни за евро.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 3 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2858,27 (2 ноября – 2845,07)

100 EUR – 3329,17 (2 ноября – 3324,75)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 2 ноября, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,61/28,62 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,31/33,32 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вчера, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,45 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий