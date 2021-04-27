Курс гривни к евро укрепился до 33,56 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 28 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,56 грн/евро, то есть гривня укрепилась также на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 27 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2777,15 (27 апреля - 2785,58);

100 EUR - 3355,77 (27 апреля - 3365,12).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,77/27,79 грн/долл., к евро – на уровне 33,56/33,58 грн/евро.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий