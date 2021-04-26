Курс гривни к евро укрепился до 33,65 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,65 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 26 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2785,58 (26 апреля - 2790,14);

100 EUR - 3365,12 (26 апреля - 3367,14).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,83/27,85 грн/долл., к евро – на уровне 33,62/33,64 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 26 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий