Курс гривни к евро ослаб до 34,15 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 26 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,15 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 26 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2793,01 (25 февраля – 2794,92)

100 EUR – 3414,59 (25 февраля – 3392,89)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,89/27,91 грн/долл., к евро – на уровне 34,10/34,11 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 25 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий