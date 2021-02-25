Национальный банк Украины на пятницу, 26 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,15 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк на 26 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2793,01 (25 февраля – 2794,92)
100 EUR – 3414,59 (25 февраля – 3392,89)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,89/27,91 грн/долл., к евро – на уровне 34,10/34,11 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на четверг, 25 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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