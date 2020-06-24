Гривня упала к доллару после четырех дней укрепления: свежий курс валют

Курс гривни к евро вырос до 30,07 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 25 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,07 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,66/26,69 грн/долл., к евро – 30,08/30,11 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 24 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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