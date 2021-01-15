Курс гривни к евро ослаб до 34,01 грн/евро.

Национальный банк Украины на субботу, 16 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на субботу установлен на уровне 34,01 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,05 (15 января – 28,06)

100 EUR – 34,01 (15 января – 33,98)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,06/28,08 грн/долл., к евро – на уровне 33,99/34,02 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 15 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий