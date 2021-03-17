Гривня по официальному курсу ослабла до 27,70 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 18 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,99 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 18 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2769,78 (17 марта – 2765,25)

100 EUR – 3298,53 (17 марта – 3296,32)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,69/27,71 грн/долл., к евро – на уровне 32,96/32,98 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 17 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,65 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий