Курс гривни к евро укрепился до 33,21 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,21 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 16 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,12 (13 ноября – 28,19)

100 EUR – 33,21 (13 ноября – 33,26)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,11/28,13 грн/долл., к евро – на уровне 33,23/33,24 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 13 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий