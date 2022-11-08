Экономист предполагает, что пока курс будет "равновесным".

Экономический эксперт Даниил Монин спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие недели.

По его мнению, до конца ноября курс доллара составит порядка 40-41 грн/долл, пишет "Телеграф".

Как отметил Монин, удары России по энергетический инфраструктуре Украины двояко влияют на экономику. Так, у крупных производителей электричество есть, а вот многие торговые центры ощущают падение продаж из-за перебоев с электроснабжением, рассказал эксперт.

Видео дня

"Наконец, Украине необходимо будет делать закупки по поврежденным подстанциям. Поэтому я думаю, что курс, вероятно, будет пока равновесным – все эти факторы погасят друг друга и на рынке будет стабильная ситуация", – отметил Монин.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 8 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 8 ноября курс гривни к доллару ослаб на 20 копеек и составил 40,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 40 копеек и составляет 40,00 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 11 копеек и составил 40,10 грн/долл. Курс евро к гривне стал дороже на 60 копеек – до 39,80 грн/евро.