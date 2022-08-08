Сейчас экспорт металлургической продукции затруднен, поэтому необходимо как можно быстрее разблокировать порты для вывоза металла и руды.

Распространение действия "зернового коридора" на другие сильные экспорте позиции Украины, в частности, металл и руду, позволит получить дополнительные валютные поступления и укрепить курс гривни.

Об этом заявили экономические аналитики, опрошенные изданием ГМК Центр.

Эксперты отмечают: вопрос стабилизации ситуации на валютном рынке крайне острый. Сегодня в разработке находится документ о введении 10% пошлины на весь импорт. Это, по мнению правительства, должно сократить спрос на валюту для импорта. Но экономисты отмечают: в перспективе такой шаг вызовет очередной виток инфляции в стране, а себестоимость украинской продукции вырастет еще больше. Поэтому вместо введения очередного налога следует выбрать другой путь - стимулировать экспорт.

"На фоне снижения цен на металл и руду (мировые цены на продукцию ГМК упали на треть - ред.) экспортная выручка несколько снизится. Но даже этот уровень при росте экспорта будет способствовать поддержке курса национальной валюты", – уверен Владимир Панченко, доктор экономических наук, партнер компании KSP Strategies.

Сейчас экспорт металлургической продукции затруднен: западные железнодорожные переходы не справляются, поэтому необходимо как можно быстрее разблокировать порты для экспорта металла и руды.

"Сейчас крайне важно получить доступ к другим рынкам, кроме Европы. Например, можно было бы поставлять трубы на крупнейшие рынки – США и Ближнего Востока. Украинская дипломатия преуспела, когда в США были отменены 25% импортной пошлины на сталь из Украины. Но фактически воспользоваться этим никто не может - закрыты пути экспорта. Это также рост экономики не только за счет роста объемов производства, но и за счет нормализации работы портов", - резюмировали в издании.

Как известно, сейчас НБУ тратит около $2 млрд ежемесячно на удержание валютного курса. По подсчетам экономистов, разблокирование экспорта зерна, которое даст дополнительно миллиард долларов валютных поступлений, уже помогло снизить курс доллара до 38 грн. Распространение действия "зернового соглашения" на металл и руду, по оценкам, позволит вернуть курс к управляемому коридору 30-33 грн/$.

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