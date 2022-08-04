Во время войны в стране военная политика становится частью экономической или монетарной политики, говорит Милованов.

Во время войны в стране военная политика становится частью экономической или монетарной политики.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире информационного телемарафона 3 августа.

"От ВСУ очень многое зависит в стране, потому что хорошие новости с фронта, они успокаивают в том числе и курс доллара. Если на фронтах будут позитивные новости, то курс на самом деле будет усиливаться. Если из Одессы будут позитивные новости по экспорту зерна - курс будет усиливаться. Если таких новостей не будет, то он будет ослабляться", - пояснил Милованов.

Президент Киевской школы экономики отметил, что самое главное для бизнеса и экономики пережить эту зиму и адаптироваться за этот период. Для бизнеса и компаний важно не потерять заказ, а для людей важнее всего не потерять работу.

"Чтобы компаниям было кому продавать продукцию и было кому за нее рассчитываться. Каждый бизнес и каждая отрасль должны быть готовы к тому, что война может длиться еще месяцы и решить как они будут планировать, выживать и работать. Должны думать о том, что спрос, новые возможности и новые заказы для бизнеса будут идти именно от госзаказа, связанного с войной", - подчеркнул Милованов.

Он отметил, что рост цен на все группы товаров - это практическая реальность, потому что во время войны цены всегда растут во всех странах.

"Здесь ничего нового нет. Она эта реальность, нам не по нраву, поэтому эту войну нужно выигрывать. Но, чтобы это не перешло на уровень гиперинфляции. То есть, большинство стран может от этого спастись, если проводить осторожную экономическую политику", - сказал Милованов.

Также он отметил, что для экономической ситуации самая опасная комбинация поврежденной экономики, панических настроений и печати денег.

"Сейчас надо очень осторожно работать, чтобы это не превратилось в кризис. Что делать известно, мы проходили это в 2014-2016 годах, есть определенные экономические рецепты и я уверен, что они будут сделаны. Также будет постепенно поступать все больше и больше международной помощи. Это все должно рынки успокоить", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении по сравнению с июнем 2021 года составила 21,5%.

Национальный банк по итогам 2022 года прогнозирует инфляцию более чем в 30%.