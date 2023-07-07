Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро - 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 7 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Что будет с курсом валют в Украине-прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, за прогнозом начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 10 по 16 июля, глобальных изменений на наличном валютном рынке не предвидится, ведь будут сохранены основные тенденции 2 последних недель: курсовые "границы" рыночных колебаний останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине с 6 по 12 июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл.

Аналитик считает, что НБУ не будет сейчас снижать официальный курс доллара, так как сейчас ситуация очень нестабильная и зерновой коридор может быть закрыт вообще.

"Ситуация с нашим экспортом не очень сейчас нормальная. И в таком случае снижать официальный курс - это фактически вымывать средства экспортеров и не стимулировать их для развития нашей экономики", - отметил Козырев.

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