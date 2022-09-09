Оснований для обесценивания гривни нет, считает экономист.

В ближайший месяц курс доллара в Украине будет оставаться на приемлемом уровне. В основном благодаря хорошим новостям с фронта и помощи западных партнеров.

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук, передает Gazeta.ua.

"Оснований для обесценивания гривни нет. Безналичный курс обеспечивается Нацбанком. Они его держат фиксированным. Учитывая помощь наших партнеров, золотовалютные резервы остаются на приемлемом уровне для войны… Ситуация на фронте положительная. И это дает основания рассчитывать, что существенных колебаний, по крайней мере, в пределах месяца, не будет", – заявил эксперт. Видео дня

По его мнению, особого смысла сейчас вкладываться в валюту нет:

"Чем спокойнее ситуация, тем больше надежд, что курс будет стоять. И смысла в приобретении валюты сейчас особо не будет. Если не будет оснований для беспокойства, то цены тоже не будут расти".

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты спрогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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