Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 9 сентября, ослаб на 27 копеек – до 41,47 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 30 копеек – до 41,00 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,48 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
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