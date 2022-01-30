Курс доллара в банках Украины может возрасти, считает эксперт.

В Украине на следующей неделе – 31 января – 6 февраля, курс доллара к гривне в банках может быть выше психологической отметки в 29 грн.

Американская валюта в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн, поделился прогнозом с "РБК-Украина" старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт отметил, что на прошлой неделе курс доллара в Украине на всех сегментах валютного рынка возрос на 1,5-2,3%.

В государственном "Ощадбанка" по состоянию на субботу, 30 января, установлен такой курс американской валюты: покупка – 28,55 грн, продажа – 29,00 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке", который также принадлежит государству, такой – покупают американскую валюту по 28,50 грн, а продают по 29,00 грн.

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На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины установил курс американской валюты на уровне 28,78 грн, таким образом по сравнению с предыдущим показателем гривня укрепилась на 21 копейку.

Напомним, в бюджете Украины на 2022 год, который приняла Верховная Рада, среднегодовой курс доллара в гривнях заложен на уровне 28,6.

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