Продать доллар можно в среднем по курсу 40,50 грн, евро - 43,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 3 июня, остался на уровне предыдущего показателя - 41,10 грн за доллар в среднем.

Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,90 грн за евро.

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Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 1 копейку и составляет 41,09 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,00 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 44,75 грн/евро (курс продажи - 44,56 грн/евро).

Курс валют в Украине - последние новости

2 июня эксперт Андрей Шевчишин заявил, что Нацбанк переходит на новый курсовой коридор. НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса. Поэтому определяет все границы и имеет для этого все возможности, в том числе и финансовые через золото-валютные резервы.

Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что общие курсовые показатели июня не претерпят радикальных изменений, а отклонения от "стартового" курса июня иногда могут достигать 2%, то есть около 1 гривны.

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