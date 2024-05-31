Колебания курса в июне на наличном рынке возможны в пределах 40-41 грн/долл. и 43-46 грн/евро на наличном рынке.

Общие курсовые показатели в следующем месяце не претерпят радикальных изменений, а отклонения от "стартового" курса июня иногда могут достигать 2% (около 1 грн).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментариях УНИАН, что среди главных факторов, которые будут влиять на валютный рынок, можно выделить стратегию Нацбанка.

"С одной стороны, действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться в дальнейшем. Поэтому следует ожидать частые, почти ежедневные валютные изменения, при этом каждые 3-4 дня будет меняться вектор изменений - после роста ожидается снижение и наоборот. Кроме того, на рынке сохранится равновесие между спросом и предложением благодаря валютным интервенциям, а формирование курсов на наличном рынке будет происходить на основе курсовых показателей межбанка", - сказал эксперт.

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Также на курс будут влиять, как всегда, военные факторы: ситуация на фронте, объемы военной помощи, последствия вражеской агрессии так или иначе будут формировать общественные настроения, особенно в регионах, приближенных к активным боевым действиям. А возможные новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры могут прямо влиять на ситуацию в различных сферах экономики из-за возможных энергоограничений, отметил Лесовой. Важным также станут итоги и договоренности мирной международной конференции, которая состоится в середине месяца.

Другой фактор влияния на валютную ситуацию - объективные инфляционные процессы, вызванные возможным ростом стоимости электроэнергии и топлива. С января по апрель включительно инфляция составила 1,2%, а в годовом измерении - всего 3,2%. Однако представители правительства неоднократно отмечали, что темпы инфляции могут ускориться и именно стоимость энергоносителей может стать ее катализатором.

Кроме этого, банкир выделил влияние на курс внутриполитической ситуации: противодействие враждебным ИПСО, которые будут "разгонять" тему нелегитимности власти, эффективность и прозрачность мобилизации, состояние общественного единства в борьбе с врагом.

"Эти факторы, хоть и из разных "опер", однако они могут переплестись между собой, формируя конъюнктуру валютного рынка. Как видим, большинство из них до сих пор не имеют какой-то конкретики, что значительно усложняет курсовые прогнозы (например, какой ущерб будет причинен врагом, или же какие последствия будет иметь Саммит мира в Швейцарии)", - отметил Лесовой.

Однако, учитывая стратегию Нацбанка и крепкий валютный запас, по словам эксперта, общие курсовые коридоры (допустимые некритические пределы валютных колебаний) в июне не слишком отличаться от майских. Согласно прогнозу банкира, в июне они составят 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро на межбанке и 40-41 грн/долл. и 43-46 грн/евро на наличном рынке.

"Можно предположить, что, несмотря на возможную "бурность" июня, общие курсовые показатели не претерпят радикальных изменений. Отклонения от стартового курса июня местами могут достигать 2% (около 1 грн). И даже, если официальный курс "внезапно" пересечет среднегодовой курс в 40,7 грн, который заложен в бюджете на 2024 год, то ничего страшного не произойдет: рынок живет по своим законам и, как это случалось ранее, после роста всегда следует ожидать период курсового снижения", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,99 грн/евро, то есть гривна снизилась на 17 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

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