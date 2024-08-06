Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 44,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 45,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,75 грн за евро.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,16 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи - 45,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,15 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 50 копеек.

По состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 грн/долл., прогнозирует экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Белан.

"Но сейчас, учитывая то, что НБУ видит причины для более быстрой девальвации, думаю, может быть немного выше", - считает она.

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