Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 47,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 22 апреля, не изменился и в среднем составляет 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 50 копеек и составляет 48,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,11 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,00 гривня. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 22 апреля, составляет 88 370 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 656 430 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 22 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,77 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 74 копейки. Это стало очередным историческим рекордом курса евро в Украине.

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