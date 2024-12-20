Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 20 декабря, не изменился и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 25 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,07 грн/долл., а продать доллар можно за 42,02 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,07 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 20 декабря, составляет 96 840,47 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 081 245,79 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 20 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар четвертый день подряд обновил исторический максимум.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ожидается, что на следующей неделе официальный курс доллара не пересечет границу в 42 грн/долл., а основные колебания на межбанке будут происходить в пределах 41,6-41,9 грн/долл.

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