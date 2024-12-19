Курс гривни к евро установлен на уровне 43,58 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар четвертый день подряд обновляет исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, резко укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,58 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 38 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,91/41,93 грн/долл., евро - 43,63/43,63 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Согласно макроэкономическому прогнозу инвестиционной группы ICU, темпы девальвации гривны в следующем году вряд ли превысят 10%. Аналитики прогнозируют рост доллара до отметки в 45,7 грн/долл. на конец года.

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 декабря вырос на 5 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 грн, а евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с 16 по 22 декабря курс будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривны за доллар на межбанке и 41,5 - 42 гривны за доллар на наличном рынке.

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