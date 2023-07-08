Курс евро сегодня составляет 40,85 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 8 июля остался на уровне предыдущего показателя – 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по гривне подешевел на 10 копеек – до 40,85 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 39,85 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

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Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го. По его словам, во втором полугодии гривня будет укрепляться, ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 12 июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл. По его словам, в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,80 до 37,45 грн/долл.

Котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40 до 41,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 40,10 до 41,10 грн/евро, прогнозирует эксперт.

Козырев уверен, что на межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,56 - 36,93 гривни, котировки безналичного евро - 39,38 - 40,52. Аналитик считает, что НБУ не будет сейчас снижать официальный курс доллара.

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