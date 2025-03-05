Фактор геополитических новостей останется одним из главных "провокаторов" валютного рынка, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться пределах коридора покупок и продаж от 42,60 до 44,40 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 42,70 до 44,30 грн/евро.

По словам эксперта, фактор геополитических новостей останется одним из главных "провокаторов" валютного рынка в эти дни.

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"Стоит учесть, что, если негативный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть "на повышение". И здесь опять же, Нацбанку придется проявить жесткость, если он реально захочет психологически успокоить рынок", - отметил Козырев.

Аналитик уверен, что Нацбанку придется ежедневно присутствовать на торгах и своими интервенциями по продаже доллара покрывать дефицит валюты на межбанке.

"Колебания пары евро/доллар будут максимальными 5-6 марта и, по моим прогнозам, могут достигать 1 американского цента на евро, то есть до 40 копеек на евро в Украине", - считает эксперт.

Одним из "опасных" моментом для курса евро в Украине могут стать новые жесткие выступления Дональда Трампа относительно торговых войн с Евросоюзом:

"Это может добавить колебаний по паре евро/доллар вплоть до 1,2-1,5 американского цента на евро (то есть до 48-60 копеек на евро в Украине) в момент подобных выступлений американского президента, а особенно - в моменты возможного объявления руководством Евросоюза ответных шагов".

Котировки доллара на межбанке, по его прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,85 гр/долл., а курс евро - от 42,70 до 44,19 грн/евро.

Курс доллара в Украине на 5 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки.

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