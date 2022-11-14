Экономист допустил колебания курса в пределах 39,5 - 41 гривень.

Курс доллара в Украине на следующей неделе – в период с 14 до 20 ноября – будет относительно нестабильным. При этом диапазон между расценками может составить 1,5 гривень.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства "Коммерческий индустриальный банк" Герман Марченко, назвав ситуацию в целом стабильной, передает 24 канал.

"Колебания курса возможны в пределах 39,5 - 41 гривень. Конечно, в мирные времена эти "1,5 гривни" не являются показателем валютной уравновешенности. Однако в условиях войны, после длительной "долларовой лихорадки", такая амплитуда курса вполне допустима", – считает эксперт.

Марченко прогнозирует, что благодаря успехам украинских защитников на поле боя серьезных изменений на валютном рынке не предвидится.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 13 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 13 ноября курс гривны к доллару не изменился и составил 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни подешевел на 5 копеек – до 40,85 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

И курс наличного доллара у "ПриватБанка" также остался на уровне предыдущего показателя – 40,30 грн/долл. Курс евро к гривне также не изменился и составил 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.