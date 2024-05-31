Курс гривны к евро установлен на уровне 43,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,99 грн/евро, то есть гривна снизилась на 17 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,57/40,60 грн/долл., евро - 44,06/44,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 41,13 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,00 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,70 грн/евро (курс продажи - 44,50 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 31 мая, вырос на 10 копеек - до 41,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 44,75 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы: скорее всего общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

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