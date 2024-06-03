Эксперты считают, что гривня будет снижаться, пока не начнется инфляционный бум.

Гривня продолжит дешеветь на этой неделе, но не так быстро, как до этого. Национальный банк Украины приостановит девальвацию гривни как только начнется инфляционный бум.

Эксперты считают, что курс доллара не будет ни по 42 гривни, ни даже 41,50. При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что у НБУ есть два фактора, влияющих на официальный курс валюты, в том числе инфляция.

"С одной стороны - наше Министерство финансов, желающее как можно дороже продать доллары, поступившие в виде финансовой помощи, с другой – показатели инфляции. Чем дороже доллар, тем выше инфляция. В настоящее время инфляция низкая, чуть больше 3% годовых. Еще неделю доллар будет дорожать, но как только начнется инфляционный бум, Нацбанк сразу приостановит рост курса оценочно на уровне 40,7 грн/доллар", - считает эксперт.

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В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что падение гривни продолжится, ведь госбюджету необходимы дополнительные средства.

"Но не исключаю, что на текущей неделе Нацбанк может показательно остановить, а то и несколько снизить курс доллара, мол, все под контролем", - отметил аналитик.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что курс доллара растет, потому что на межбанке не стихает спрос на валюту со стороны компаний-нерезидентов, которым более чем на два года "заморозили" выплату дивидендов акционерам.

"На текущей неделе новых рекордов наличного курса не ожидается. Через две-три недели спрос спадет, а курс доллара пойдет вниз, впрочем, ниже 40 гривень за доллар не опустится", – подытожил Охрименко.

Курс доллара в Украине - мнения экспертов

28 мая финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что нынешнее падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. Он пояснил, что на позицию НБУ относительно курса гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы. Скорее всего, общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

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