Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 декабря, не изменился и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,30 грн/долл., а продать доллар можно за 42,20 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,38 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 23 декабря, составляет 95 331,78 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 982 291,20 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 23 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,51 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

На конец 2025 года курс доллара к гривне составит 47-47,5 грн/долл., прогнозирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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