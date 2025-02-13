Продать доллар можно в среднем по курсу 41,60 грн, евро - 43,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 февраля, вырос на 17 копеек и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 43,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,25 грн за евро.

Курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 41,85 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,85 грн/евро, курс продажи - 43,55 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 13 февраля, составляет 96 066 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 009 120 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Издание Bloomberg сообщило, что доллар на мировом рынке пошел вниз на фоне переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Перспективы прекращения войны в Украине усилили позиции евро.

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