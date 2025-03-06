Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 6 марта, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 67 копеек и составляет 45,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,20 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,49 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,85 грн/евро, а курс продажи - 44,42 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 6 марта, составляет 91 308 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 770 970.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 6 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,25 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 37 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В прошлом месяце гривна усилила тренд на укрепление к американской валюте и продолжает его в начале марта, рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. По ее словам, повышенный спрос на иностранную валюту в январе был временным, сезонным явлением.

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