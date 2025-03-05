Курс гривни к евро установлен на уровне 44,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,25 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 37 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,35/41,38 грн/долл., а евро - 44,17/44,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, а курс продажи - 43,96 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 5 марта снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро подорожал на 30 копеек и составляет 44,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 43,10 гривни за единицу иностранной валюты.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл.

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