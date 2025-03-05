Повышенный спрос на иностранную валюту в январе был временным, сезонным явлением.

В прошлом месяце гривня усилила тренд на укрепление к американской валюте и продолжает его в начале марта.

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, если в январе 2025 года официальный курс украинской нацвалюты в паре с долларом поднялся на 0,5%, то уже в феврале - на 0,7%. На 1 февраля Нацбанк установил свой официальный курс на уровне 41,8242 грн/$, а уже на 1 марта - на 41,5140 грн/$.

"Как и отмечал регулятор, повышенный спрос на иностранную валюту в январе был временным, сезонным явлением, связанным в том числе со значительными бюджетными и другими расчетами на закрытии 2024 года, в декабре. Валютный рынок переварил эту тенденцию за первые несколько недель 2025-го, и в феврале мы увидели уменьшение на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) спроса на доллар и постепенное увеличение валютного предложения", - пояснила эксперт.

Видео дня

По ее словам, это произошло как благодаря росту валютных продаж агроэкспортеров, так и предприятий из других секторов экономики, чему способствовала рыночная ситуация и налоговый период.

В марте тренд на укрепление гривни к доллару не прекратился, а только усиливается. К примеру, сегодня, 5 марта, курс продажи на МВРУ спускался ниже 41,40 грн/$.

Золотько добавила, что благодаря положительному тренду Национальному банку Украины удается с начала 2025 года сокращать размер своих интервенций на МВРУ. В январе сальдо (разница между продажей/покупкой) операций НБУ сократилось с $5,3 млрд (декабрь 2024-го) до $3,75 млрд, а в феврале - до $3,058 млрд). Аналогичный тренд (на укрепление нацвалюты) наметился и в розничном сегменте, где ощутимо сократился спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 5 марта, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 44,10 гривни за евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,25 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 37 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: