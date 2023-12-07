Продать доллар можно в среднем по курсу 36,90 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 7 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,90 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,60 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня незначительно подорожал на 1 копейку и составляет 37,42 грн/долл. (продать доллар можно за 37,32 грн). Евро при этом снизился в цене на 10 копеек – до 40,45 грн/евро (курс продажи – 40,30 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 7 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,69 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,54 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

По словам члена Совета Национального банка Василия Фурмана, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, переход к режиму управляемой гибкости курса не вызвал негативных изменений. С начала ноября курс гривни даже укрепился почти на 1%, а разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%, что является хорошим показателем.

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