Курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 39,54 грн/евро.

На четверг, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,69 грн/долл., следовательно, гривна ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,54 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,69/36,71 грн/долл., евро – 39,64/39,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне у "ПриватБанка" сегодня, 6 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня утром подорожал на 4 копейки и составляет 37,41 грн/долл. (продать доллар можно за 37,30 грн). Евро при этом снизился в цене на 6 копеек – до 40,55 грн/евро (курс продажи – 40,35 грн/евро).

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