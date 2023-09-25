Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 25 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,30 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 41,20 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины 22 сентября подешевел на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда не изменился и составил 41,15 грн за евро.

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По прогнозу аналитика Алексея Козырева, при текущей ситуации на валютном рынке угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия.

Козырев отметил, что, несмотря на превышение покупки валюты населением над ее продажей, особого ажиотажа по покупке валюты нет. Причиной, по словам аналитика, являются недавние послабления НБУ в виде разрешения покупки валюты населению онлайн в пределах до 50 тысяч гривень, и по покупке валюты на трехмесячные депозиты до 200 тысяч гривень в эквиваленте. Эти смягчения сняли часть повышенного спроса на наличном сегменте рынка.

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