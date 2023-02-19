Курс гривни к евро 19 февраля составляет 42,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 19 февраля, остался на уровне предыдущего показателя - 39,95 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 42,50 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 41,80 грн за евро.

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Курс валюты в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в феврале в Украине кардинально не изменится, гривня может медленно укрепляться.

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