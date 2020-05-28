В Нацбанке рассказали, что будет с гривней после карантина

Регулятор не ожидает существенного спроса на валюту.

После снятия карантина спрос на валюту будет восстанавливаться постепенно, а курс гривны будет колебаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения на межбанке, сказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

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"Не думаю, что в один день все проснутся и побегут покупать валюту. Экономика будет восстанавливаться постепенно, спрос — соответственно. Но ослабления будут влиять и на экспорт. Поэтому курс будет колебаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения на межбанке",- сказал Сологуб, передает liga.net.

По его словам, если проследить активность экспортеров и импортеров на валютном рынке во время пандемии, то основные отрасли довольно активно продавали валюту в последние месяцы. Это можно сказать и об агрокомпаниях, и о промышленности, в том числе машиностроении.

"Например, Украина воспользовалась моментом и нарастила поставки подсолнечного масла, поскольку некоторые наши конкуренты ввели ограничения на экспорт семян подсолнечника. Эти компании были одними из главных продавцов валюты. Что касается спроса, то, например, туркомпании с марта вообще не покупали валюту, тогда как в марте-мае 2019 они купили 200 млн долларов",- сказал Сологуб.

Заместитель главы Нацбанка также объяснил, почему доллар во второй половине мая начал дорожать впервые за 1,5 месяца.

"Мы уже пять лет живем при плавающем курсе. Это нормальная ситуация, что он сначала растет, потом падает, потом опять растет – и опять падает. Это рынок. Нет смысла сосредотачиваться на этом", - сказал он.

Также Сологуб назвал причины ревальвация гривни в апреле и мае. "Были разные факторы. Например, сезонность. Всегда 20 мая – это дата выплаты налога на прибыль за первый квартал, компании продавали валюту для расчетов. Карантин – безусловно тоже. Мы анализировали данные рынка в марте-первой половине мая, было четко видно, что многие перекупили валюту на волне мартовского ажиотажа. Потом пришлось продавать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл. для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

Национальный банк Украины на четверг, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня третий день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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