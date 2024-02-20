Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 февраля, вырос на 25 копеек – до 38,65 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 41,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн, евро – по курсу 40,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 53 копейки – до 42,02 грн.

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На прошлой неделе произошло одно из самых больших ослаблений официального курса гривни с момента перехода к управляемой гибкости курса в октябре. Как отметили аналитики инвестгруппы ICU, НБУ допускал значительные колебания почти ежедневно, проверяя реакцию рынка на подобные колебания курса гривни.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 32 копейки – до 38,68 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал на 20 копеек – до 41,85 грн/евро (курс продажи – 41,62 грн/евро).

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