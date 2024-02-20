Наличный курс гривни в системно важных банках за неделю ослабел на 0,8%.

На прошлой неделе произошло одно из самых больших ослаблений официального курса гривни с момента перехода к управляемой гибкости курса в октябре.

Как говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, официальный курс гривни в течение недели как ослабевал, так и усиливался, колеблясь в пределах от 37,62 грн/долл. до 38,17 грн/долл. Это были наиболее частые дневные колебания курса более чем на 0,5% за почти пять месяцев с момента перехода НБУ к режиму управляемой гибкости курса.

Отмечается, что на розничном рынке сбалансированность объемов покупки и продажи валюты улучшилась. Покупка валюты сократилась на 13,3%, а продажа валюты выросла на 7,7%, наличный курс гривны в системно важных банках ослабел на 0,8% - до 37,8-38,4 грн/долл.

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В итоге общий баланс на валютном рынке все же ухудшился и НБУ пришлось увеличить интервенции до $322 млн, однако это все еще заметно ниже средненедельного объема интервенций с начала года.

"НБУ допускал значительные колебания почти ежедневно, сохраняя возможность изменения курса в обе стороны. По нашему мнению, Нацбанк проверяет реакцию рынка на подобные колебания курса гривны. В то же время НБУ четко демонстрирует возможность контролировать рынок через интервенции, но с постепенным ослаблением курса гривны в течение года", - отметили аналитики.

Новости курса валют

Национальный банк установил на вторник, 20 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,28 гр /долл., таким образом, гривна ослабла сразу на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,24 грн/евро, то есть гривна подешевела на 35 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Вчера, 19 февраля, курс доллара к гривне у "Приватбанка" в понедельник, 19 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подорожал на 20 копеек и составил 41,60 грн за евро.

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