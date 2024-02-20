Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек, отметил аналитик.

В большинстве касс банков курс доллара на текущей неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,50 до 38,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,55 до 38,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,50 до 42,15 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,70 до 41,90 грн/евро.

"Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек по доллару и 20-35 копеек по евро, но с постоянной оглядкой на поведение межбанка", - отметил он.

По его прогнозу, если вечерний спекулятивный разогрев курса прошлой пятницы получит продолжение и в этот понедельник, то от обменников стоит ожидать периодических попыток сыграть "на повышение" всю неделю.

Курс доллара в Украине на 20 февраля

Как писал УНИАН, НБУ установил на вторник, 20 февраля, официальный курс доллара на уровне 38,28 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 31 копейк.

А Оициальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,24 грн/евро, то есть гривня подешевела на 35 копеек.

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