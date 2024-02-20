Продать доллар можно в среднем по курсу 38,05 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 20 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 32 копейки – до 38,68 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал на 20 копеек – до 41,85 грн/евро (курс продажи – 41,62 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,28 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 31 копейку по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,24 грн/евро, то есть гривня подешевела на 35 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, у большинства касс банков курс доллара на текущей неделе находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,50 до 38,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 37,55 до 38,80 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: