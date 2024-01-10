Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,37 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 января, подешевел на 10 копеек – до 39,00 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,37 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 января, подешевел на 5 копеек – до 39,25 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

А в столичных валютных обменниках средний курс доллара сегодня подешевел на 20 копеек – до 39,20 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 22 копейки, до 42,88 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

По словам аналитика Алексея Козырева, попытки максимально расшатать курс на напряженном новостном фоне на этой неделе продолжатся. В случае роста котировок межбанка владельцы обменников будут задирать свои ценники продажи валюты, чтобы держать условную разницу между курсом межбанка и наличным рынком в пределах не менее 1-1,5 гривен на долларе и евро, считает эксперт.

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