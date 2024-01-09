Курс гривни к евро установлен на уровне 41,82 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 10 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,23 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,29/38,31 грн/долл., евро – 41,89/41,91 грн/ евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 января, подорожал на 10 копеек – до 39,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться, ведь на ситуацию влияет ряд причин. Но, по его словам, сейчас международные резервы достаточны для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности.

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