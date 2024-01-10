Продать доллар можно в среднем по курсу 38,50 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 января, подешевел на 5 копеек – до 39,25 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 20 копеек – до 39,20 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 22 копейки, до 42,88 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на среду, 10 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,23 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 4 копейки по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что у большинства касс банков курс доллара в период до 12 января будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупки и продажи – от 38,20 до 40,05 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – в пределах от 38,30 до 40,00 грн/долл.

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