Курс гривны к евро установлен на уровне 44,73 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривна снизилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,07/41,11 грн/долл., евро - 44,79/44,82 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" в понедельник, 15 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 15 копеек - до 44,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,03 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 13 копеек и составляет 44,95 грн/евро (курс продажи - 44,80 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

Вас также могут заинтересовать новости: